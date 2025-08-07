El fútbol sala femenino despunta en Remolinos

Remolinos volvió a convertirse del 11 al 13 de julio en epicentro del fútbol sala femenino con la celebración de la 16ª edición de su torneo, que reunió a más de 150 jugadoras y 50 acompañantes llegados de diferentes puntos de España.

El torneo reunió a más de 150 jugadoras.

El equipo Clauprolovers se proclamó campeón tras imponerse a otros 13 equipos participantes. Este grupo formado por jugadoras de distintas comunidades autónomas se llevó, además del trofeo, un premio de 1.200 euros. El subcampeón fue PSG Futsal, un equipo joven que demostró proyección, logrando un premio de 700 euros. Aveniders y Salamandras Crujientes completaron la lista de finalistas, llevándose 250 euros cada uno por su gran papel.

El viernes por la noche, la llegada de una Dana obligó a activar el protocolo de seguridad para la zona de acampada. Gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento de Remolinos y el staff de la organización, no fue necesario evacuar, y pese a la lluvia, las jugadoras mantuvieron intactas sus ganas de competir y disfrutar del torneo.

Una de las actividades más destacadas fue la Batalla de Porter@s, que llenó la pista de paradas, lanzamientos y risas, y que contó no solo con la participación de jugadoras del torneo, sino también de niños y niñas de la localidad, reforzando la unión entre deporte y comunidad.

Una edición más, Remolinos ha demostrado que este torneo es mucho más que deporte: es convivencia, unión entre generaciones y una fiesta que llena el pueblo de vida, fútbol y buen ambiente. Desde la organización se agradece a jugadoras, acompañantes, patrocinadores y vecinos su apoyo y participación, demostrando que ni la lluvia puede con un torneo hecho para valientes.