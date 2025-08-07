PISCINAS MUNICIPALES
Grisén acoge ‘El Chow de Maribel Vermut y su entrenador’
Los actos de las fiestas del Carmen en La Joyosa y Marlofa que se suspendieron en el mes de julio por la climatología, se realizarán el sábado 9 de agosto. Por la mañana y por la tarde, habrá hinchables acuáticos en las piscinas, de 12 a 14 y de 16 a 19 horas.
Las piscinas municipales de Grisén acogieron El Chow de Maribel Vermut y su entrenador. Se trata de un espectáculo de comedia-cabaret escrito e interpretado por María de Rada quien logró meterse al público en el bolsillo haciéndolo partícipe del show.
