FÚTBOL SALA EN PEDROLA
‘Los Hombres de Moria’ se hacen con la liga de verano
LA CRÓNICA
La 9ª edición de la Liga de Verano de Fútbol Sala Villa de Pedrola ha concluido con un gran éxito de participación, un excelente ambiente en cada jornada y un nivel deportivo que ha superado las expectativas.
Durante varias semanas, el pabellón municipal de Pedrola se ha llenado de personas aficionadas que han acompañado con entusiasmo a los equipos participantes, demostrando que el fútbol sala se vive con pasión en nuestra localidad.
El campeón fue el equipo Los Hombres de Moria, y subcampeón Ferralla Galindo. El equipo campeón disfrutará de una paella para todo el equipo en el Bar de las Piscinas de Pedrola, y el subcampeón recibió un jamón como reconocimiento a su excelente actuación. Además, el campeón del cuadro de consolación, Lolos FC, recibió un pack de embutidos.
