La inscripción al nuevo curso, a partir del 27 de agosto

A partir del miércoles 27 de agosto se abrirá el plazo de inscripción para las actividades deportivas que ofertará la Comarca Ribera Alta del Ebro para el curso 2025/26 en los diferentes municipios.

Más información e inscripciones en www.rialebro.net o en redes sociales @deportesrialebro.

