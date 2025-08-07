Los jóvenes de Gallur afinan en las colonias musicales

Ante el éxito que tuvo la edición anterior, por segundo año consecutivo, la asociación sin ánimo de lucro Music Ara, ha organizado unas nuevas colonias de verano musicales, contando para ello con la colaboración de la Banda Municipal de Música, Ayuntamiento de Gallur y numerosas empresas de la localidad.

El contingente compuesto por alumnos de la Escuela Municipal de Música de Gallur con edades comprendidas entre los 10 y 17 años, que tocan instrumento de viento y/o percusión, tuvieron la oportunidad de poder seguir tocando los instrumentos en los que se están formando: viento madera, viento metal y percusión durante la semana del 13 al 20 de julio.

Los jóvenes músicos se divirtieron potenciando sus conocimientos musicales realizando actividades como talleres de mantenimiento de instrumentos, marching band o para saber cómo iniciar un desfile musical llevando el paso adecuado. También tomaron clases de principio de relajación para saber controlar los nervios a la hora de realizar una presentación en público y/o puesta en escena pública, fomentando el aprendizaje personal, la autonomía, la organización y el bienestar emocional que transmite la actividad de tocar en grupo. Todo ello junto con diversas actividades de ocio (piscina, yincanas…).

La actividad supone una alternativa de ocio y formación sin salir del municipio, rentabilizando los recursos existentes en la localidad; y mediante profesores y monitores para desarrollar las colonias musicales altamente cualificados.

De nuevo la organización ha puesto de manifiesto su excelencia en la gestión organizativa y atención humana y profesional a todos jóvenes componentes de las colonias musicales.