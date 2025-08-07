Juegos, cena y concursos a la fresca de una noche de verano

Sobradiel celebró el sábado 19 de julio una Noche a la Fresca preparada por la Asociación de Jubilados San Marcos, con cena popular, concurso de postres, juegos y música. Hizo una noche estupenda con una gran afluencia de gente.

La próxima Noche a la Fresca tendrá lugar el sábado 23 de agosto y será la última de esta temporada. En este caso será realizada por la Asociación de Mujeres Virgen del Rosario en la plaza Teniente Coronel Valenzuela. Una velada en la que habrá concurso de tapas, cena popular y juego de la bolita.

Durante el verano también se están desarrollando yincanas nocturnas realizadas por el Espacio Joven, y se hizo una salida nocturna para ver y conocer estrellas.