Manos de Ayuda Social duplica sus atenciones con el apoyo de Alcampo

La renovación de la cámara frigorífica del centro logístico que la Asociación Manos de Ayuda Social gestiona en Paracuellos del Jarama ha permitido, desde su instalación, mejorar la capacidad de almacenamiento y conservación de alimentos, haciendo posible que el volumen de productos distribuidos y el número de personas atendidas crezcan de forma sostenida mes a mes.

Entre enero y mayo de este año, se repartieron más de 5.000 comidas -un 65% más que en el último cuatrimestre, entre septiembre y diciembre de 2024-, así como más de 9.500 kilos de alimentos frescos (lo que supone un incremento superior al 75%) y más de 7.000 kilos de alimentos secos (más del 85%). A ello se suman 400 artículos de primera necesidad para bebés, como potitos, pañales o leche de continuación, un 20% más que en el periodo anterior. Asimismo, este refuerzo en la distribución ha permitido duplicar el número de personas beneficiarias, que ha pasado de 114 a más de 220, casi el doble.

Este incremento ha sido posible, en parte, gracias a la sustitución de la cámara frigorífica del centro de Paracuellos del Jarama, una actuación del proyecto Salir Adelante, que impulsó Alcampo en la convocatoria de proyectos de su fundación, la Fondation Auchan, durante el año anterior.

Esta nueva instalación ha permitido conservar mejor los productos y asumir un mayor volumen de alimentos donados, mejorando así la capacidad de respuesta de la asociación.

Furgoneta híbrida para Fundación Altius

Del mismo modo, en los seis meses transcurridos desde la incorporación a la flota de la Fundación Altius de una furgoneta híbrida financiada por Alcampo, a través de la Fondation Auchan, se han recogido más de 250.000 kilos de alimentos (productos frescos y platos preparados) para su distribución en la Comunidad de Madrid, de los cuales el 20% (50.000 kilos) son recogidos en colaboración con Alcampo. Gracias a esta operativa, cada semana unas 2.800 personas en situación de vulnerabilidad acceden a estos productos.

El vehículo, financiado por Alcampo a través de la Fondation Auchan fue entregado en noviembre de 2024, tras la aprobación del proyecto ese mismo año. Desde entonces, se ha convertido en un recurso clave destinado a reforzar la logística de recogida y distribución de alimentos en la Comunidad de Madrid y facilitar su distribución en más de 130 establecimientos y dentro del proyecto mercado solidario 1 Kilo de Ayuda.

Este ambicioso programa se desarrolla junto al hipermercado Alcampo Pío XII, en la comunidad autónoma de Madrid. El apoyo incluye también la cofinanciación de combustible y la contratación de personal durante el primer año de actividad del vehículo, además de la implicación de diversos colaboradores de Alcampo a través de jornadas de voluntariado corporativo.