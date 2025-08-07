Homenaje

Mariano Martínez recibe una placa por un siglo de vida

El vecino de Boquiñeni Mariano Martínez cumplió 100 años el pasado 22 de junio. El ayuntamiento le entregó una placa de homenaje dentro de las celebraciones que realizó su familia. En la fotografía aparecen la alcaldesa y los concejales que entregaron la placa junto a las hijas del homenajeado.

