LIGA DE PEÑAS DE TORRES 2025
‘Los que metieron la vaca al baile’ se llevan el torneo
LA CRÓNICA
Tras cerca de dos meses de intensa competición, emoción en las gradas y un ambiente festivo que llenó el pabellón jornada tras jornada, la Liga de Peñas 2025 llegó a su gran final. Con la participación de 9 equipos que lo dieron todo en la cancha.
La final, disputada ante un público entregado y con el pabellón a rebosar, fue un auténtico espectáculo. En un duelo lleno de tensión, estrategia y momentos memorables, el equipo ‘Los que metieron la vaca al baile’ logró imponerse y alzarse con el título de campeones.
Desde la organización, se agradeció la participación de todos los equipos, el apoyo del público y la colaboración de voluntarios que hicieron posible este evento, que esperan repetir el próximo año.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón