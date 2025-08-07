‘Los que metieron la vaca al baile’ se llevan el torneo

Tras cerca de dos meses de intensa competición, emoción en las gradas y un ambiente festivo que llenó el pabellón jornada tras jornada, la Liga de Peñas 2025 llegó a su gran final. Con la participación de 9 equipos que lo dieron todo en la cancha.

El torneo destacó por su carácter festivo. | SERVICIO ESPECIAL

La final, disputada ante un público entregado y con el pabellón a rebosar, fue un auténtico espectáculo. En un duelo lleno de tensión, estrategia y momentos memorables, el equipo ‘Los que metieron la vaca al baile’ logró imponerse y alzarse con el título de campeones.

Desde la organización, se agradeció la participación de todos los equipos, el apoyo del público y la colaboración de voluntarios que hicieron posible este evento, que esperan repetir el próximo año.