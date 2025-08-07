PRESENTACIÓN OFICIAL Y HOMENAJES DE ORO Y PLATA
Pedrola se viste de gala para dar paso a sus Reinas 2025
La Crónica de la Ribera Alta
Pedrola celebró el sábado 26 de julio la presentación y coronación de las Reinas de Fiestas 2025 en la plaza de España.
El acto comenzó con el homenaje a las Reinas de Oro y las Reinas de Plata. Las Reinas de Oro (1975) fueron reina Juliana Borobia Aznar, y damas María Carmen Bielsa Casanova, Ana Carmen Calvo López, Ángeles Garcés Clarianas y Pilar Peralta Castro. Las Reinas de Plata (2000) fueron Leticia Gil Peralta, Isabel Julián García, Vanessa Miguel Ubau y Beatriz Zaldívar Gaspar, y las reinas infantiles María Egido Lasala y Cora González Pérez.
Luego se realizó la presentación oficial de las Reinas de Fiestas 2025: Nerea Gabete Paracuellos, Lidia González Villanueva, Vega Labarta García, Lucía López Guillén, Pilar Modrego Mateo, Desirée Pérez Serrano y Janet Rubio Sánchez, y las reinas infantiles Noa Marqués López, Marta Martínez Navarro e Irene Tura. Las reinas de 2025 fueron coronadas por las reinas salientes de 2024: Sofía Domínguez Arellano, Estela Laguardia Monge, Leyre Marco Tovar, Adriana Rubio García, Victoria Sic, y la reina infantil Cristina Piedrafita Sarasa.
Tras la presentación la noche continuó con la actuación musical del grupo Queimada y las djs Nerea Lucky y Erika La Marquesa.
Pedrola ya esta lista para sus fiestas en honor a San Roque.
