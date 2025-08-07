Peñas, jotas y diversión sin fin en Torres

Las fiestas de julio en honor a Santa María Magdalena, en Torres de Berrellén, han superado todas las expectativas, convirtiéndose en un auténtico espectáculo de participación, alegría y tradición.

Las peñas se volcaron desde el primer día con gran entusiasmo. | SERVICIO ESPECIAL

Los actos en la calle volvieron a ser el corazón de la celebración, con una programación diversa y vibrante. La presencia activa de las peñas fue, sin duda, uno de los pilares fundamentales del éxito de estas jornadas.

Cuarta Pulgada llenó el escenario de música y energía. | S.E.

El escenario se llenó de música y energía con la esperada actuación de Cuarta Pulgada, que hizo vibrar al público, y con el ritmo contagioso de Copacabana, que convirtió la plaza en una auténtica pista de baile. A todo ello se sumaron la orquesta Ingenio, la charanga, Djs y los siempre divertidos cabezudos, que recorrieron las calles haciendo las delicias de mayores y pequeños.

Los actos taurinos tuvieron una gran presencia durante las fiestas. | S.E.

Los más pequeños también disfrutaron como nunca gracias a una completa programación infantil pensada para ellos. Y, cómo no, no podemos dejar de destacar los festejos taurinos y esa divertidísima Disco Vaca.

La Ronda Jotera fue uno de los momentos más especiales. | SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos más vibrantes fue la Ronda Jotera, donde la música y el sentimiento se fundieron en una tarde mágica. También brillaron los pasacalles, repletos de color y ambiente festivo, pero si hay un evento que se ha llevado todos los elogios, ese ha sido el Grand Prix. Un espectáculo que desbordó emoción, risas y participación, y que quedará en la memoria colectiva como un auténtico puntazo.

Nada de esto hubiera sido posible sin el gran trabajo de la Comisión de Fiestas, que ha sabido organizar unas celebraciones a la altura de nuestras tradiciones. Tampoco sin la implicación y el entusiasmo de todas las peñas, que se volcaron desde el primer día en hacer de estas fiestas algo inolvidable.