fiestas DE santa María magdalena
Peñas, jotas y diversión sin fin en Torres
LA CRÓNICA
Las fiestas de julio en honor a Santa María Magdalena, en Torres de Berrellén, han superado todas las expectativas, convirtiéndose en un auténtico espectáculo de participación, alegría y tradición.
Los actos en la calle volvieron a ser el corazón de la celebración, con una programación diversa y vibrante. La presencia activa de las peñas fue, sin duda, uno de los pilares fundamentales del éxito de estas jornadas.
El escenario se llenó de música y energía con la esperada actuación de Cuarta Pulgada, que hizo vibrar al público, y con el ritmo contagioso de Copacabana, que convirtió la plaza en una auténtica pista de baile. A todo ello se sumaron la orquesta Ingenio, la charanga, Djs y los siempre divertidos cabezudos, que recorrieron las calles haciendo las delicias de mayores y pequeños.
Los más pequeños también disfrutaron como nunca gracias a una completa programación infantil pensada para ellos. Y, cómo no, no podemos dejar de destacar los festejos taurinos y esa divertidísima Disco Vaca.
Uno de los momentos más vibrantes fue la Ronda Jotera, donde la música y el sentimiento se fundieron en una tarde mágica. También brillaron los pasacalles, repletos de color y ambiente festivo, pero si hay un evento que se ha llevado todos los elogios, ese ha sido el Grand Prix. Un espectáculo que desbordó emoción, risas y participación, y que quedará en la memoria colectiva como un auténtico puntazo.
Nada de esto hubiera sido posible sin el gran trabajo de la Comisión de Fiestas, que ha sabido organizar unas celebraciones a la altura de nuestras tradiciones. Tampoco sin la implicación y el entusiasmo de todas las peñas, que se volcaron desde el primer día en hacer de estas fiestas algo inolvidable.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón