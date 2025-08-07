Los más pequeños preparan almuerzos saludables

Los niños y las niñas del municipio de Remolinos pudieron aprender a comer bien y disfrutar de lo servido, con el taller de almuerzos saludables organizado por Comarca Ribera Alta del Ebro el pasado 2 de julio.

Una entretenida actividad que va más allá de la teoría y que anima a los más pequeños a establecer una relación sana con la comida.