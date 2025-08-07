Los más pequeños vuelan sobre un mar de aventuras

Desde hace tres décadas el Ayuntamiento de Gallur, a través de la concejalía de Bienestar Social, organiza, mediante la gestión de la empresa Océano Atlántico, actividades lúdicas que se desarrollan en el municipio dirigidas a niños de 1º a 6º de Primaria.

Desde el 3 de julio hasta el 8 de agosto, una vez concluidas las fiestas patronales y dejando un día de descanso, se desarrollaron en la localidad las colonias de verano 2025.

Un total de siete monitores atendieron al grupo de aproximadamente 120 niños que se fueron distribuyendo semanalmente, según dispusieron las necesidades de cada familia.

Mediante el hilo conductor de las aventuras de Luma y los exploradores del tiempo, los participantes se sumergieron en una aventura literaria de la mano de Luma, una curiosa lechuza con la que transitaron por diversas y fascinantes épocas.

Cada día entre las 9.00 y las 13.30 horas, con periodos de almuerzo y tiempo libre, los niños participaron en yincanas, juegos diversos, animaciones, talleres manuales, talleres de cocina, actividades en las piscinas municipales, encierros con toros de cartón, entre otros. Todo ello excelentemente dirigido por monitores responsables de la actividad.

El programa volvió a posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y que los niños y niñas, durante el periodo estival, puedan permanecer activos y sociabilizando.