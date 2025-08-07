Premio para el CEIP Subpradel

El alumnado de 5 º de Primaria del CEIP Subpradel de Sobradiel han ganado la VII edición del concurso de relato y video con el corto ¿Qué bello es vivir… en mi pueblo!, en la categoría video infantil y juvenil, y la alumna de 5º Vega Marcos ha ganado en la categoría de relato. El acto de entrega de premios y visionado se realizará el 18 de septiembre en el antiguo salón de actos de la DPZ.

