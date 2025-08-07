El renovado parque contará con un mini campo de fútbol

NUEVA zona DE arena y agua

El Ayuntamiento de Sobradiel va a continuar con el arreglo del parque con una nueva zona de mini campo de fútbol y la remodelación del recreo del Espacio Joven con el plan PLUS 2025. Además, se ha remodelado el tejado y el suelo del Espacio Joven, y se ha inaugurado una nueva zona de arena y agua, un lugar que gusta mucho a los pequeños.

