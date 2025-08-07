Una fuerte tromba de agua y de granizo descargó el viernes 11 de julio por la noche, dejando hasta 132 litros por metro cuadrado en apenas una hora en algunos municipios de la Ribera Alta del Ebro.

La Ribera Alta sucumbe ante la Dana

Poco antes de la medianoche, Emergencias del Gobierno de Aragón envió una alerta a los móviles de la población avisando de la activación del nivel rojo de Protección Civil, el máximo que contempla el dispositivo, pidiendo evitar desplazamientos por carreteras.

La Ribera Alta sucumbe ante la Dana

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvieron que realizar labores de achique, contención y prevención en Grisén, Bárboles, Figueruelas, Pedrola y Pleitas.

La Ribera Alta sucumbe ante la Dana

Grisén fue uno de los municipios más afectados ya que se cortó el acceso desde la carretera A-122, y bajo el puente sobre el que discurren las vías del tren se alcanzaron hasta dos metros de altura de agua.

La Ribera Alta sucumbe ante la Dana

«Empezó con un montón de relámpagos, parecía que se hacía de día, y cuando hizo ¡pum! empezó a caer la mundial», recuerda Marcos Lahoz, alcalde de Grisén. También explica que las piscinas quedaron «reventadas» a pesar de que este mismo año las habían «reformado». Lo más preocupante fue devolver la circulación en la avenida Fernando Zamora, «la entrada principal del pueblo», un quebradero de cabeza al que se enfrentan cada vez que llueve con cierta virulencia.

La Ribera Alta sucumbe ante la Dana

«Tenemos un verdadero problema, cada vez que cae una tromba nos quedamos incomunicados», coincide una concejala de Grisén a quien la tormenta le pilló en la carretera cuando salía de trabajar de Alagón. «Toda la tromba me pilló en el camino, no pasé miedo, pasé pánico, porque eran unas piedras impresionantes. No veía ni el camino ni la carretera. Pasé mucho miedo», relata.

En Bárboles también se produjeron daños en las piscinas y en la báscula municipal, además de en caminos, acequias y muchos cultivos: cereal, fruta, olivos…

El sábado 12 de julio por la mañana, la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, visitó, junto al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, los municipios más afectados por la Dana en la comarca Ribera Alta del Ebro, y pudo ver in situ los trabajos que desarrollaba la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recuperar el normal funcionamiento de las localidades.

La UME desplegó en la zona en torno a 40 militares y 13 vehículos para achicar agua y lodo, despejar viales y realizar maniobras de contención.

La ayuda de los vecinos y los efectivos de la UME resultaron indispensable para recuperar la normalidad.