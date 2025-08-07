San Pedro brilla en Gallur bajo la ola de calor

Gallur celebró este año las fiestas de San Pedro de Gallur en plena «ola de calor» que propició que las temperaturas fueran altas día y noche, marcando el desarrollo de las mismas.

Las celebraciones comenzaron la mañana del sábado 28 de junio con la salida de carrozas de las Majas de Fiestas Juveniles e Infantiles 2025 que junto a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga El Cachondeo realizaron un recorrido hasta la plaza de España, donde Mariano Estela, en representación de la Agrupación Las Torderas, ofreció el pregón.

Por la tarde, la Peña Las Moreras fue la encargada del pregón peñista, seguido de la puesta del pañuelo a San Pedro y el recorrido de peñas. Luego hubo pasacalles de danzantes y dulzaineros, Solemnes Vísperas en la iglesia parroquial y Rosario de Cristal, para terminar con la clásica hoguera y el concierto del grupo Ziro.

El domingo 29 se celebró la tradicional procesión y misa en honor a San Pedro cantada por la Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués, y la ofrenda de frutos. Luego, la plaza de España acogía el dance a cargo del Grupo de Danzantes y Dulzaineros de Gallur, y después se daba a conocer el resultado del concurso de trajes regionales.

Por la tarde, se reanudaba la actividad con la Charanga El Cachondeo de Gallur, el tradicional encierro desde el Puente de Hierro, y la suelta de reses bravas en la plaza de España y en la calle Baja. La noche estuvo protagonizada por el concierto espectáculo de la orquesta Jamaica Show.

Concurso del traje regional Mejor traje regional adulto masculino: Mario González Mateo

Mejor traje regional adulto femenino: Laura Galindo López

Mejor traje regional infantil femenino: Clara Escalera Sierra

El lunes 30 por la mañana, danzantes y dulzaineros de Gallur volvían a realizar la diana hasta la plaza de España donde comenzó el encierro y la suelta de novillos. En la Bodega del Canal se desarrollaba la actuación infantil de Daniel Tejero, y en la Fuente del Canal un parque hinchable acuático con fiesta de la espuma.

Por la tarde, hubo un «tardeo remember», suelta de reses bravas y exhibición de las artes de las tauromaquias. Por la noche, actuaron los alumnos de Canto Moderno, y la jornada concluyó con suelta de novillos con disco móvil.

El martes 1 de julio, comenzaba con encierro y suelta de novillos en la plaza de España, y a mediodía los niños disfrutaron de bombas japonesas, la comparsa de cabezudos y juegos tradicionales. Por la tarde, se soltaron las últimas reses bravas amenizadas con la música de la charanga. Y las fiestas llegaron a su final con el pasacalles hasta la iglesia, donde se quitó el pañuelo a San Pedro, y un espectáculo pirotécnico a orillas del río Ebro, que no dejó indiferente a nadie.