La residencia de Sobradiel acogió un emotivo homenaje a Pedro, Sara y Matilde, vecinos que este año celebran 100 años. Una representación de la Coral de Sobradiel y vecinos y vecinas del municipio les dedicaron algunas de las canciones más representativas.

Sobradiel homenajea a Pedro, Sara y Matilde, sus vecinos centenarios | SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de Sobradiel se sumó al reconocimiento entregando a cada uno de los homenajeados una rosa eterna y una pequeña Virgen del Pilar, como símbolo de cariño y respeto. Tras el acto, todos disfrutaron de un pequeño refrigerio.