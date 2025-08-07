LA CORAL VISITÓ LA RESIDENCIA Y LES DEDICÓ ALGUNAS CANCIONES
Sobradiel homenajea a Pedro, Sara y Matilde, sus vecinos centenarios
LA CRÓNICA
SOBRADIEL
La residencia de Sobradiel acogió un emotivo homenaje a Pedro, Sara y Matilde, vecinos que este año celebran 100 años. Una representación de la Coral de Sobradiel y vecinos y vecinas del municipio les dedicaron algunas de las canciones más representativas.
El Ayuntamiento de Sobradiel se sumó al reconocimiento entregando a cada uno de los homenajeados una rosa eterna y una pequeña Virgen del Pilar, como símbolo de cariño y respeto. Tras el acto, todos disfrutaron de un pequeño refrigerio.
