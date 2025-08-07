Los títeres «dan la lata» en un nuevo espectáculo familiar

La edición número XV del festival de títeres Titirilata de Remolinos se ha centrado más en el espectáculo familiar e infantil, prestando una atención especial al títere tradicional.

El sábado 12 de julio, la compañía de Víctor Biau deleitó con una magistral técnica de guante. El espectáculo Telón de Cielo, basado en pantomimas del autor argentino Guaira Castilla y dirigido e interpretado por Víctor, consiguió mantener la atención y la sonrisa del público con historias sencillas, sin texto. Los títeres expresivos y llenos de vida gracias a las manos, el ritmo, la profesionalidad y el mimo del titiritero, hicieron que los adultos disfrutaran de la función convirtiéndose en niños inocentes y muy felices.

El sábado 19, Trapusteros Teatro, compañía de Brasil y Aragón, representó la obra Marieta la Valiente. Es un trabajo con títeres tradicionales brasileños conocidos como Mamulengo. El público estuvo entregado durante la representación admirando la enorme diversidad de títeres de guante, varilla y sombras, así como escuchando las propuestas musicales de los titiriteros que también eran músicos y cantaban. Además, para completar la velada, mostraron los elementos utilizados e instruyeron sobre el Mamulengo.

Y el sábado 26, dos actos cerraban el cartel con gran éxito de público. En primer lugar, un homenaje a Antonio Machado realizado con dignidad y cariño por el Teatro del Hilo, grupo formado por personas de la localidad de edades muy diversas, que consiguió que el público aplaudiera con entusiasmo la poesía leída, cantada o recitada, y recordara la grandeza del poeta.

Por último, Lü de Lürdes ofreció una selección de su repertorio de cuentos con títeres. Divirtió al público haciéndole mover el cuerpo y la imaginación. La sala Ambigú se llenó de niños y adultos que disfrutaron sin diferenciar la edad. Fue la alegre despedida de este divertido espectáculo.

Titirilata sigue manteniendo su interés de divulgar el arte de los títeres, contando con los mejores profesionales de nuestra tierra sin perder, como se puede comprobar, su carácter internacional. Espera seguir dando la lata con los títeres y sus ocurrencias el próximo verano. Además, de la Sala Goya, donde este año ha habido una estupenda y original exposición, se cuenta con la nueva sala Ambigú.