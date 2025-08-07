Torneo de fútbol 5 en Boquiñeni

La Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Boquiñeni, en colaboración con el CD Boquiñeni, organizó un torneo de fútbol 5 los días 4 y 5 de julio. Los partidos fueron a primera hora de la mañana y por la noche.

Se obsequió con un almuerzo y cena a todos los asistentes. Participaron 6 equipos de diferentes edades, lo que dio un total de alrededor de 80 participantes. Dos jornadas de deportividad y unión vecinal.