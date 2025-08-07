Torneo de fútbol 5 en Boquiñeni
La Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Boquiñeni, en colaboración con el CD Boquiñeni, organizó un torneo de fútbol 5 los días 4 y 5 de julio. Los partidos fueron a primera hora de la mañana y por la noche.
Se obsequió con un almuerzo y cena a todos los asistentes. Participaron 6 equipos de diferentes edades, lo que dio un total de alrededor de 80 participantes. Dos jornadas de deportividad y unión vecinal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón