Última lección: recuerdos y futuro en la graduación

El salón de actos del Ayuntamiento de Gallur acogió el 25 de junio la fiesta graduación de los alumnos del CPI María Domínguez. En este acto, se estrenaba oficialmente el recientemente instalado sistema de aire acondicionado en la sala, que fue muy agradecido por los asistentes entre los que se encontraban familiares y amigos de los graduados.

Esta promoción (2012-2025) compuesta por 20 alumnos, supone la cuarta que se gradúa desde la instauración del ciclo de ESO en el centro educativo. El trabajo y esfuerzo que los estudiantes han dedicado durante todo el curso escolar 2024-2025, ha llegado al ciclo final de formación para emprender nuevos objetivos en la trayectoria de sus vidas.

El acto, emotivo y entrañable, hizo un recorrido por la vida de los alumnos desde su incorporación al centro, hasta el momento actual. Recuerdos, anécdotas, sentimientos… afloraron en los protagonistas que han vivido en primera persona el desarrollo de este periodo escolar.

Compartiendo este importante momento en las vidas de estos galluranos estuvieron presentes la alcaldesa de Gallur, Mª Pilar Capdevila, y la concejal de Educación, Lola Gracia, en representación de la corporación municipal.

El acto fue retransmitido en directo por el Canal Local TV Gallur y perfil Facebook Ayuntamiento de Gallur.