Unidos por la historia: 60 años de hermanamiento con Sax

Durante las fiestas de Alagón en honor a la Virgen del Castillo, que tienen lugar del 4 al 8 de septiembre, se celebrará el 60º aniversario del hermanamiento con Sax.

El acto principal será el gran desfile de las comparsas de Moros y Cristianos de Sax que se realizará el sábado 6 de septiembre, y que comenzará a las 19.45 horas con la entrada de bandas y autoridades desde el Auditorio Arcón Celia y Germán, y un recorrido hasta la Plaza Fernando El Católico. Allí, a las 20.00 horas, se realizará el ruedo de banderas, uno de los actos más emblemáticos de la fiesta sajeña donde los capitanes de las ocho comparsas de Sax rodarán las banderas al son del himno nacional interpretado por las cuatro bandas participantes en el desfile.

Al finalizar, se acompañará a capitanes, capitanas, reinas y damas, así como a las autoridades civiles y festeras, hasta la calle Comparsa de Alagoneses, desde donde, a las 20.45 horas, partirá el gran desfile conmemorativo del 60 aniversario del hermanamiento entre las localidades de Sax y Alagón con el siguiente recorrido: Comparsa de Alagoneses, Corona de Aragón, Avenida Zaragoza, Plaza Fernando El Católico, Carrera de Caballos, Cervantes, Plaza Alhóndiga, San Jorge, San Pedro y Plaza del Castillo.