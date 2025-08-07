Los vecinos de Gallur hacen gala de buena puntería

La Agrupación de Tiro El Saladillo organizó dos tiradas con motivo de la celebración de los santos patronos. El sábado 24 de mayo, tuvo lugar la tirada Fiestas de San Antonio 2025. Una buena jornada para la práctica del tiro, aunque con un poco de viento, los participantes disputaron diez premios. Los tiradores rivalizaron amistosamente en la competición obteniendo muy buenos resultados. El tirador local José Luis Gracia Navascués resultó ganador. Todos quienes asistieron al evento deportivo disfrutaron del pleno rendimiento y buen funcionamiento de las instalaciones.

El sábado 21 de junio, fue el turno de la Tirada San Pedro valedera para la liga autonómica de Aragón. La jornada fue excelente para la práctica del tiro, participando un total de 32 tiradores que se disputaron los 12 premios de la general, y los puntos correspondientes para la liga autonómica.

Las instalaciones estuvieron a pleno rendimiento, y los tiradores obtuvieron grandes puntuaciones. Rafael Valor ganó la competición teniendo que ir a desempates finales.