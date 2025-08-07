Un verano sin descanso en Pradilla de Ebro

El Ayuntamiento de Pradilla ha vuelto a programar gran cantidad y variedad de actividades durante los meses de verano con las que los vecinos no van a tener tiempo para el aburrimiento.

Jesús Valenzuela fue el ganador del Bingo por la igualdad. | SERVICIO ESPECIAL

Así, centro de las actividades organizadas por el ayuntamiento en el mes de julio, el sábado 19 se realizó el Bingo por la igualdad, un espectáculo musical, educativo y feminista donde el juego, la risa y el baile se unen para generar conciencia y sororidad. Con cartones con canciones en lugar de números, los participantes disfrutaron de actuaciones, juegos y coreografías participativas mientras adivinaban los temas. El ganador fue Jesús Valenzuela que recibió un vale del ayuntamiento de 50 euros para canjear en cualquier establecimiento de la localidad.

Los más pequeños disfrutaron con los cuentos musicales de Noemí. | SERVICIO ESPECIAL

El viernes 25 de julio se ofreció un verano más la actividad Cuentos a la fresca que combina entretenimiento y el fomento a la lectura. Hubo cuentos clásicos y actuales acompañados de instrumentos, canciones y bailes.

Además, durante todo el mes se realizaron con gran participación la actividad de aquagym para adultos y la natación infantil, así como las colonias de verano Exploradores del tiempo con yincanas, juegos en la piscina, manualidades, deportes, y una visita a la biblioteca en la que se impartió un taller de lectura centrado en la prehistoria y los dinosaurios.

Mes de agosto Viernes 8 21.00 h. Cine al aire libre en la piscina con la proyección de la película “Padre no hay más que uno 4: campanas de boda”. Viernes 22 18.00 h. Taller de reguetón por la igualdad en la piscina municipal, una actividad dinámica para promover la igualdad a través de la música y el baile. Sábado 23 18.00 h. Taller de trenzas en la piscina municipal para aprender técnicas tradicionales de peinado en un espacio intercultural. Domingo 24 de 9.00 a 10.00 h. Día de la bicicleta con un recorrido de los diques del Ebro, de 9.00 a 10.00 horas, seguido de almuerzo en las piscinas y sorteo de una bicicleta entre los participantes.

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pradilla siguen en agosto y el viernes 1 ya tuvo lugar una fiesta acuática en la piscina municipal y en los próximos días se desarrollarán sesiones de cine y talleres variados, entre otros.

Además, durante todo el mes se realizan las colonias de verano del Plan Corresponsables dirigidas a niños y niñas de 3 a 10 años.

Una agenda que se prepara todos los años, y que tiene una gran aceptación.