30 clubs de la comarca reciben ayudas de la DPZ

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas que en total suman 640.000 euros a 310 clubs y asociaciones para la organización de actividades deportivas en los municipios de la provincia. Se trata de apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que permite a la DPZ llegar a decenas de localidades y a miles de deportistas. En el caso de la Ribera Alta del Ebro serán 30 clubes que recibirán un total de 61.644 euros en ayudas.

Con estas subvenciones para entidades sin ánimo de lucro se pueden organizar numerosas actividades en todo tipo de deportes tanto de equipo como individuales tales como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otras muchas y las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación.

«Estas ayudas son uno de los dos pilares de nuestro apoyo al deporte y a los deportistas de la provincia y van destinadas a financiar actividades de deporte base y aficionado y a fomentar el tejido asociativo de nuestros pueblos», ha destacado la diputada delegada de Cultura, Juventud y Deportes, Charo Lázaro, que recuerda que la DPZ tiene una segunda línea de ayudas para los deportes que compiten en categorías nacionales. «Así apoyamos tanto al deporte amateur como a los deportistas de élite», subraya.

Además, el importe de estas ayudas «prácticamente se ha duplicado desde el año 2022 y con ellas en cada convocatoria apoyamos a más de 300 clubes y asociaciones de decenas de municipios y a varios miles de personas que hacen deporte con las actividades que organizan en todo tipo de modalidades y disciplinas».

Hasta 13 municipios de la comarca recibirán las ayudas, siendo Alagón el más beneficiado con nueve clubes, entre ellos: Asociación Estudiantes Alagón Club Deportivo Elemental, Club Deportivo Avenida Alagón, Club de montaña El Castellar, Club Fútbol Villa de Alagón, Club Patín, Club Voleibol Villanos de Alagón, Pedrusco, Peña Ceda y Running Alagón. Siguiendo la lista, los municipios Grisén, Pinseque y Torres de Berrellén reciben ayudas para tres de sus clubs: Club Ciclista Grisén, Club de Fútbol de Grisén Club Deportivo Elemental, Club Pádel Grisén, Club de tiro con arco Pinseque, Club Deportivo Pinseque, Zarajump Agility Club, Club Deportivo Torres, Club Lucha Torres de Berrellén y Gorgolla Club Deportivo Elemental. Cabañas de Ebro, Gallur y Luceni reciben ayudas para dos de sus clubes: Asociación Agility La Ribera, Club Ciclista Cabañas de Ebro, Agrupación de tiro El Saladillo, Asociación Deportiva CD Gallur, CF Luceni y Club Kitesurf La Loteta. Los municipios que solo reciben ayuda para un club son el Club Deportivo Boquiñeni, Club Deportivo Urpa de Figueruelas, Club Deportivo La Joyosa, Sporting Pradillano de Pradilla de Ebro, Agrupación Deportiva CD Remolinos y Club de Montaña Calcigada de Sobradiel.