Abiertas las inscripciones para los más pequeños

El Ayuntamiento de Pedrola ha abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de ‘Océanos de Calamidades Kids’, la Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Pedrola, dirigido para público infantil.

Como en anteriores ediciones, participarán tres compañías del territorio nacional que ofrecerán obras teatrales dirigidas a niñas y niños. Las representaciones se desarrollarán a las 17:00 horas los domingos 25 de enero, 15 de febrero y 22 de marzo de 2026.

Las compañías de teatro amateur interesadas en participar de esta muestra podrán realizar su inscripción hasta el día 13 de octubre de 2025, resolviéndose los participantes antes de la finalización del propio mes de octubre.