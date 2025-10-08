Actividades por doquier

Las actividades culturales y deportivas del curso 25/26 ofrecidas por el Ayuntamiento de Pradilla comienzan en el mes de octubre. Ya están en marcha la gimnasia geriátrica, lunes y miércoles de 16.15 a 17.15 en el salón de actos, la gimnasia de mantenimiento, martes de 20.00 a 21.00 en el salón cultural, pilates, jueves de 20.00 a 21.00 en el salón cultural, yoga, lunes de 18.00 a 19.30 en el salón cultural, y los paseos saludables, viernes de 10.30 a 11.30. También ha comenzado la ludoteca de 0 a 6 años, martes y jueves de 16.00 a 18.00.

El 14 de octubre arranca el club del lectura, martes de 18.00 a 19.30 en la biblioteca, el 16 de octubre el curso de memoria, jueves de 16.00 a 18.00 horas en el aula 1, y el 22 de octubre las actividades del Reto Rural Digital para aprender el manejo del móvil, miércoles en dos grupos a las 10.00 y a las 17.00.

Y también habrá bailes en líneas y bailes de salón los viernes en el salón cultural con comienzo y horario por confirmar.