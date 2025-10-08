Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PARAJE NATURAL

Alagón inicia la rehabilitación de la Fuente de las Mujeres

Está previsto que en el primer trimestre de 2026 se acometa el adecentamiento integral de este espacio.

Está previsto que en el primer trimestre de 2026 se acometa el adecentamiento integral de este espacio. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

ALAGÓN

El Ayuntamiento de Alagón se ha marcado como objetivo recuperar y dignificar la Fuente de las Mujeres, y ya ha finalizado una primera fase de rehabilitación de este paraje natural emblemático de la localidad. La empresa local Estructuras Facorro ha realizado las siguientes actuaciones: entubado de sangrera, colocación de rejilla y arqueta antivandálicas, apertura de zanja para canalizar el cauce de rasa de riego, instalación de vallado de seguridad, y fijación de biondas preventivas.

La segunda fase de la rehabilitación consistirá en un adecentamiento integral y está programada para el primer trimestre del ejercicio 2026.

La construcción de vivienda nueva repunta un 20% en 2025, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la gran demanda que hay en España

El plan más barato para el Pilar: tacos a 1 euro en este famoso restaurante de Zaragoza

El tiempo en Épila: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Villanueva de Gállego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Villamayor de Gállego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

