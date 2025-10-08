Alagón inicia la rehabilitación de la Fuente de las Mujeres

El Ayuntamiento de Alagón se ha marcado como objetivo recuperar y dignificar la Fuente de las Mujeres, y ya ha finalizado una primera fase de rehabilitación de este paraje natural emblemático de la localidad. La empresa local Estructuras Facorro ha realizado las siguientes actuaciones: entubado de sangrera, colocación de rejilla y arqueta antivandálicas, apertura de zanja para canalizar el cauce de rasa de riego, instalación de vallado de seguridad, y fijación de biondas preventivas.

La segunda fase de la rehabilitación consistirá en un adecentamiento integral y está programada para el primer trimestre del ejercicio 2026.