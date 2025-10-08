CIRCUITO DE CONCIENCIACIÓN
Alagón se tiñe de verde en una marcha contra el cáncer
La Crónica de Ribera Alta
Hasta 250 personas participaron el pasado sábado 27 de septiembre en la andada Muévete Contra el Cáncer que se realizó en Alagón. La actividad forma parte del circuito de marchas y andadas solidarias en la provincia de Zaragoza DPZ Fundación Caja Rural organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Diputación de Zaragoza con el objetivo de concienciar en la importancia de llevar una vida saludable.
El Ayuntamiento de Alagón se sumó a esta iniciativa de la mano de la junta local de la AECC de la Asociación Allabone. Los fondos obtenidos en este circuito se destinarán íntegramente a los programas y actividades que se desarrollan en la AECC: apoyo integral a personas con cáncer y sus familias, de prevención e investigación. Una iniciativa solidaria a la que vecinos y visitantes no dudaron en sumarse.
