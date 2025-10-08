BOQUIÑENI SOLIDARIO
Andada nocturna por Hugo y el FoxG1
LA CRÓNICA
BOQUIÑENI
La Concejalía de Deportes de Boquiñeni organizó el viernes 12 de septiembre una andada solidaria nocturna que reunió a casi 400 personas.
Este año la recaudación se ha destinado a impulsar la labor de la asociación Síndrome FoxG1, personalizada en Hugo, vecino de Figueruelas con descendencia boquiñenera.
Los participantes de todas las edades, procedentes de Boquiñeni y otros pueblos vecinos, realizaron una ruta circular de poco más de dos kilómetros. A la llegada, pudieron reponer fuerzas con el bocadillo.
En total se recaudaron 6.874 euros que fueron donados a la Asociación Síndrome FOXG1 y servirán para apoyar la investigación de este síndrome.
