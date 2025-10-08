Ariadna Simón: de Gallur al campeonato aragonés

La joven gallurana afincada en Zaragoza Ariadna Simón es, a sus 13 años, una de las más prometedoras nadadoras en nuestra comunidad.

Con apenas 6 años comenzó a nadar y hoy forma parte del equipo del Estadio Miralbueno Olivar. La disciplina, la constancia, el esfuerzo y su pasión la han llevado a alcanzar importantes éxitos. Simón compite a nivel nacional, es la actual campeona de Aragón y forma parte de la Selección Aragonesa de Natación. En su carrera ha obtenido diversos e importantes triunfos como las mejores marcas en 50 mariposa y 50 libres, y el trofeo a la Mejor Nadadora en Trofeo Swimming Games y Trofeo Pelícano.

Ariadna asegura que su preparación es «exhaustiva, diaria». Su entrenador es Alejandro Moreno, con la ayuda de otros dos entrenadores: Lorena Ferrer y Fernando Aláez, y de otros preparadores «que a lo largo de mi trayectoria me han ayudado a llegar hasta el momento actual».

La joven nadadora afirma que «por muy bien preparada que vayas a un campeonato, cuando llega el momento de competir todo impresiona más. Estar en una prueba de estas características es ya un premio en sí, porque tienes que lograr unas mínimas en tiempos, y con ello, la posibilidad de tratar de hacer un buen trabajo cuando el nivel de los participantes y la presión de lo que me rodea es altísima… Pero lograr un pódium es la ilusión de todos los que participamos».

La nueva temporada se abre para esta joven nadadora con mucha ilusión y repleta de posibilidades.