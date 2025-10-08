El Ayuntamiento de Gallur renueva varios bancos de los años 50

Sin perder la identidad, los antiguos bancos de los Jardines Pignatelli de Gallur construidos e instalados en los años 50-60 han sido renovados, dentro de las actuaciones impulsadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gallur para la adecuación del mobiliario urbano y los jardines en el parque Pignatelli y el paseo Camilo José Cela, en el entorno del Canal Imperial de Aragón.

Las tareas han consistido en una recuperación de los bancos originales, labor bastante dificultosa debido a las técnicas utilizadas en aquel momento y por la escasez hoy en día de mano de obra artesanal cualificada. Todos estos aspectos imposibilitaban recurrir a la adquisición de bancos fabricados en serie, por lo que se buscó una empresa que pudiera desempeñar elaborarlos. Una vez localizada, la opción fue optar por la fabricación de los bancos con los medios disponibles en la actualidad, pero incorporando los mismos elementos distintivos que los bancos originales: el escudo y el nombre de la población, con los mismos colores.

Tanto del molde como de la construcción y patas del banco se ha encargado la empresa Alfonso Carlos Álvaro Navarro, ubicada en Muel, mientras que la retirada de los añejos bancos y la instalación de los nuevos ha sido realizada por operarios del Ayuntamiento de Gallur a finales de septiembre.

Los trabajos han sido subvencionados con el Plan PIMED 2024 de la DPZ, tras solicitar el consistorio dicha subvención. El presupuesto ha ascendido a un total de 12.247,74 euros, de los que 11.332,09 euros se han cubierto con la subvención y el resto por el Ayuntamiento de Gallur.