SAMBA FEST
Las batukadas continúan animando a los vecinos
ISABEL SAUCO
La sexta edición de batukadas, denominadas Samba Fest, se celebró en Gallur el fin de semana del 13 y 14 de septiembre con la participación de grupos de Madrid, Valencia y varios de la capital aragonesa.
Durante dos jornadas, los amantes de las batukadas pudieron disfrutar de diversas actividades organizadas por el grupo Batukaña Gallur y el Ayuntamiento de Gallur.
Las actividades inlcuyeron comidas y cenas de hermanad y consistieron en una exhibición de blocos y diversos talleres como el de ritmos afro bahianos, impartido por Albertito Romero; el de maracatu, desarrollado por Alfredo del Río; y un taller repaso del desfile con el que en la mañana del domingo Multibloko Gallur Samba Fest cerraba las entretenidas jornadas.
Además, en la noche del sábado tenía lugar una Roda de Timbau con Daniel García y César Villegas, y el concierto a cargo de Baque Manglar roda cósmica con fin de noche cargo de DJ Gamba Cósmica.
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
- Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros