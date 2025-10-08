Las batukadas continúan animando a los vecinos

La sexta edición de batukadas, denominadas Samba Fest, se celebró en Gallur el fin de semana del 13 y 14 de septiembre con la participación de grupos de Madrid, Valencia y varios de la capital aragonesa.

Durante dos jornadas, los amantes de las batukadas pudieron disfrutar de diversas actividades organizadas por el grupo Batukaña Gallur y el Ayuntamiento de Gallur.

Las actividades inlcuyeron comidas y cenas de hermanad y consistieron en una exhibición de blocos y diversos talleres como el de ritmos afro bahianos, impartido por Albertito Romero; el de maracatu, desarrollado por Alfredo del Río; y un taller repaso del desfile con el que en la mañana del domingo Multibloko Gallur Samba Fest cerraba las entretenidas jornadas.

Además, en la noche del sábado tenía lugar una Roda de Timbau con Daniel García y César Villegas, y el concierto a cargo de Baque Manglar roda cósmica con fin de noche cargo de DJ Gamba Cósmica.