Boquiñeni se mueve con torneos de tenis, petanca y tenis de mesa y sesión de yoga

Tras el fin de las vacaciones, septiembre ha empezado cargado de actividades deportivas en Boquiñeni, desde tenis a yoga pasando por la petanca o el tenis de mesa, la concejalía de Deportes ha impulsado numerosas propuestas.

El torneo de tenis suscitó el interés por este deporte en Boquiñeni.

Así, el fin de semana del 6 y 7 de septiembre se desarrolló el Torneo de Tenis 2025 con mucha aceptación debido a la gran afición que hay en el pueblo a este deporte. El sábado se pudo disfrutar de más de 12 horas de tenis y el domingo por la mañana se jugaron las semifinales y las finales, y se repartieron los trofeos y premios a los ganadores.

El club de petanca organizó un torneo mixto.

También el sábado 6 tuvo lugar el Torneo de Tenis de Mesa 2025 con la participación de los más jóvenes del municipio.

Los más jóvenes disfrutaron del tenis de mesa.

El fin de semana siguiente, el sábado 13, la piscina municipal de Boquiñeni fue escenario de una masterclass de yoga de la mano de Marta en la que participaron más de 20 personas. Después de la clase, se obsequió a todas las participantes con un desayuno saludable.

Y, para acabar, el domingo 14 se desarrolló un Torneo de Petanca organizado por el club de petanca local con la colaboración de la Concejalía de Deportes. Fue un torneo mixto con equipos conformados por hombres y mujeres de varias edades. Además de la competición, se obsequió a todos los participantes y a los asistentes con un desayuno.