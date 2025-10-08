La calle Tauste se dota de red de agua y vertidos

El Ayuntamiento de Gallur ha terminado las obras para dotar de las redes de agua y vertido, además de la previsión de otras canalizaciones y acometidas de servicios, a lo que se prevé sea la venidera residencia de mayores, con futura ubicación en calle Tauste.

Estos trabajos se han desarrollado entre los meses de mayo y septiembre y han sido ejecutados por el Ayuntamiento de Gallur, a través de una subvención del Plan PLUS 2024 de la Diputación de Zaragoza. Los mismos han ascendido a 212.595,72 euros, incluyendo la realización de la obra, dirección de obra y proyecto.

El 5 de febrero, la mesa de contratación del Ayuntamiento de Gallur adjudicaba el contrato de obras de ‘Ordenación de accesos a la futura residencia de la tercera edad’, a la empresa Mariano Estage, SL, por una cuantía de 177.873,65 euros.