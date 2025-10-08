La Carrera de la Infancia reúne a más de 1.800 niños en el Parque Grande

Un año más, y ya son 19, el deporte infantil, la convivencia y la alegría se han apoderado del Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza que ha sido el escenario elegido en la mañana del 21 de septiembre por 1.800 niños y niñas para la celebración de la 19ª Carrera de la Infancia. Una cita muy especial, que forma parte del programa oficial de la Semana Europea del Deporte, y que ha venido de la mano de Alcampo y el club de atletismo Alcampo-Scorpio71, con el apoyo del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Cronomena, y bajo control del Comité de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo.

Con la carrera se han recaudado más de 3.800 euros destinados a la Fundación Down | ALCAMPO

La competición ha arrancado a las 9.30h y ha finalizado a las 12.55h. Miles de familias junto a sus pequeños se han concentrado a lo largo de la mañana en torno a las 23 pruebas, de distintas distancias (800m, 400m y 200m) en función de las categorías. Entre todas las pruebas celebradas, la más destacada ha sido la Carrera Fundación Down, en la que más de 30 corredores con diversidad funcional han podido participar también de la fiesta del atletismo. El total de la inscripción de la 19ª Carrera de la Infancia ha logrado reunir más de 3.800 € que se han destinado íntegramente a esta fundación para contribuir al desarrollo de sus programas formativos y asistenciales.

Los participantes podían inscribirse hasta en 21 pruebas de 800, 400 y 200 metros | ALCAMPO

Este año, además, la carrera ha contado con la celebración de la 1ª Feria de la Salud, desarrollada por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón, que durante toda la mañana ha organizado talleres y puntos de divulgación y concienciación sobre buenas prácticas y hábitos saludables en los más jóvenes. La Feria de la Salud ha tenido lugar en el espacio contiguo al Kiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta bajo el lema Aprender hábitos saludables jugando, una iniciativa para concienciar a los más pequeños.

Los primeros cinco clasificados de cada prueba han recibido premio | ALCAMPO

Los cinco primeros clasificados en cada prueba han recibido premio. Asimismo, el colegio Teresiano Del Pilar se ha hecho con el premio de material deportivo valorado en 400€ por haber sido el centro escolar con más alumnos llegados a meta, 239 en total. Por su parte, el club de atletismo Alcampo-Scorpio71 ha ganado el trofeo en la clasificación por puntos. Todos los trofeos han sido repartidos por autoridades de Alcampo, la Fundación Down, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación Aragonesa de Atletismo y por deportistas y autoridades de Alcampo-Scorpio71. Además, los 1.800 niños y niñas han recibido avituallamiento y una camiseta conmemorativa de la carrera.

La Carrera de la Infancia surge con el afán de fomentar el deporte entre la infancia y poder compartir con la familia y amigos una mañana especial. Desde el año 1971, Alcampo-Scorpio71 ha transmitido a la sociedad los valores del atletismo y la mejor manera de reflejar esos valores es con la Carrera de la Infancia y apoyando a los más pequeños.