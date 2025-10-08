FIESTAS DE SAN MIGUEL
El CD Grisén se convierte en el alma de un intenso fin de semana festivo
LA CRÓNICA
Grisén terminó septiembre celebrando las fiestas de San Miguel, que comenzaron con el desfile de carrozas y comparsas, el pregón a cargo del CD Grisén, tardeo, becerras y disco móvil.
El sábado 27 por la mañana hubo almuerzo, encierro, vacas en plaza y pasacalles con la charanga. Luego se celebró la comida de Interpeñas en el pabellón, seguida de café-concierto, encierro y fútbol vaca, y la jornada terminó con sesión de baile con la orquesta y disco móvil.
El domingo, más de 250 personas participaron en la comida popular con concurso de ranchos en la que cada cuadrilla debía realizar un rancho para sus comensales. El ganador fue Héctor Casanova. Luego, el grupo de teatro Lluvia de estrellas amenizó la sobremesa con el musical Mamma Mia.
Para finalizar las fiestas, el lunes 29 de septiembre se celebró la procesión en honor a San Miguel y la misa en la ermita, la comida homenaje a la tercera edad, y las actuaciones de El Gavilán y sus mariachis y la artista local Ana Carmen Adiego.
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Gabi apunta a llegar a Almería, pero el club tiene dudas y ya evalúa perfiles
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- La ‘fuga de empresas’ en Aragón: Ayuso aprieta y el ‘efecto procés’ se detiene