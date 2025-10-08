El CD Grisén se convierte en el alma de un intenso fin de semana festivo

Grisén terminó septiembre celebrando las fiestas de San Miguel, que comenzaron con el desfile de carrozas y comparsas, el pregón a cargo del CD Grisén, tardeo, becerras y disco móvil.

Los jugadores del CD Grisén, pregoneros este año.

El sábado 27 por la mañana hubo almuerzo, encierro, vacas en plaza y pasacalles con la charanga. Luego se celebró la comida de Interpeñas en el pabellón, seguida de café-concierto, encierro y fútbol vaca, y la jornada terminó con sesión de baile con la orquesta y disco móvil.

La comida popular contó con un concurso de ranchos.

El domingo, más de 250 personas participaron en la comida popular con concurso de ranchos en la que cada cuadrilla debía realizar un rancho para sus comensales. El ganador fue Héctor Casanova. Luego, el grupo de teatro Lluvia de estrellas amenizó la sobremesa con el musical Mamma Mia.

Niños y adultos disfrutaron de un intenso fin de semana.

Para finalizar las fiestas, el lunes 29 de septiembre se celebró la procesión en honor a San Miguel y la misa en la ermita, la comida homenaje a la tercera edad, y las actuaciones de El Gavilán y sus mariachis y la artista local Ana Carmen Adiego.