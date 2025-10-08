equipamiento educativo
El CEIP Subpradel estrena nuevas aulas de dos años y de educación especial
El CEIP Subpradel de Sobradiel cuenta con aula de dos años a partir de este curso 2025/2026. Una gran noticia para la localidad que marca un paso más en el compromiso con la educación desde las primeras etapas. Además, se ha ampliado el centro con una nueva aula de educación especial.
