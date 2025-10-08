El centro de día cuenta con nuevas ventanas

El Centro de Día Nuestra Señora del Castellar de Torres de Berrellén ha renovado sus ventanas con el apoyo de una subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), dentro del programa para el Sostenimiento de Residencias y Centros de Día de la provincia, con un coste total de algo más de 34.000 euros.

Esta actuación supone un importante avance en el bienestar de los usuarios, al mejorar el confort térmico y acústico de las instalaciones, además de contribuir al ahorro energético y a una mayor sostenibilidad del edificio.

Con esta mejora, el centro refuerza su compromiso con la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de recursos públicos.