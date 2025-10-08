Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

17ª EDICIÓN CARRERA DE LAS MINAS DE REMOLINOS

Cerca de 150 atletas corren entre minas y montañas

José Antonio Muro dominó en la 9k masculina. | SANDRA LONGÁS

José Antonio Muro dominó en la 9k masculina. | SANDRA LONGÁS

LA CRÓNICA

REMOLINOS

Remolinos se vistió el domingo 28 de septiembre de movimiento y color en una mañana soleada con la XVII Carrera Comarca Ribera Alta del Ebro Las Minas de Remolinos. El evento convocó a unos 150 atletas apasionados dispuestos a conquistar los senderos de sus montes.

Mansilla, Garrido y Gracia conformaron el podio de la 9k femenina. | SANDRA LONGÁS

Mansilla, Garrido y Gracia conformaron el podio de la 9k femenina. | SANDRA LONGÁS

En la distancia de 9 kilómetros, el dominio fue local con José Antonio Muro, quien se llevó el triunfo con un paso firme, demostrando su conexión con los caminos que conoce bien. Le escoltaron José Luis Rodríguez y Rubén Corchero. En la categoría femenina, Ana Mansilla brilló en lo más alto, seguida de cerca por Ana Garrido y Alba Gracia.

Las modalidades de la carrera eran 9 y 21 kilómetros en categoría masculina y femenina. | SANDRA LONGÁS

Las modalidades de la carrera eran 9 y 21 kilómetros en categoría masculina y femenina. | SANDRA LONGÁS

La distancia larga, 21 kilómetros, puso a prueba la resistencia de los participantes. Andrés Miguel Pardo se alzó con la victoria en hombres, dejando su huella en una prueba exigente, secundado por Jesús Torralba y Óscar Soriano, quienes también dieron todo de sí. En la categoría femenina, un emotivo empate coronó a Mari Carmen Giménez y Nolly Fabián como ganadoras ex aequo, un testimonio del espíritu deportivo que caracteriza estos eventos.

Más allá de los tiempos y clasificaciones, la Carrera Las Minas de Remolinos es un encuentro con la naturaleza y con uno mismo. Los montes, con su belleza agreste, son testigos del sudor y la sonrisa de cada corredor. El evento destila una atmósfera donde la pasión por el atletismo se mezcla con el orgullo local y la belleza del entorno.

La 17ª edición dejó claro que la Carrera Las Minas es mucho más que una competición: es un rito de conexión con Remolinos, sus paisajes y su gente. Los participantes, sin importar su posición final, se llevaron consigo la satisfacción de haber formado parte de algo especial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents