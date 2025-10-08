Cerca de 150 atletas corren entre minas y montañas

Remolinos se vistió el domingo 28 de septiembre de movimiento y color en una mañana soleada con la XVII Carrera Comarca Ribera Alta del Ebro Las Minas de Remolinos. El evento convocó a unos 150 atletas apasionados dispuestos a conquistar los senderos de sus montes.

Mansilla, Garrido y Gracia conformaron el podio de la 9k femenina. | SANDRA LONGÁS

En la distancia de 9 kilómetros, el dominio fue local con José Antonio Muro, quien se llevó el triunfo con un paso firme, demostrando su conexión con los caminos que conoce bien. Le escoltaron José Luis Rodríguez y Rubén Corchero. En la categoría femenina, Ana Mansilla brilló en lo más alto, seguida de cerca por Ana Garrido y Alba Gracia.

Las modalidades de la carrera eran 9 y 21 kilómetros en categoría masculina y femenina. | SANDRA LONGÁS

La distancia larga, 21 kilómetros, puso a prueba la resistencia de los participantes. Andrés Miguel Pardo se alzó con la victoria en hombres, dejando su huella en una prueba exigente, secundado por Jesús Torralba y Óscar Soriano, quienes también dieron todo de sí. En la categoría femenina, un emotivo empate coronó a Mari Carmen Giménez y Nolly Fabián como ganadoras ex aequo, un testimonio del espíritu deportivo que caracteriza estos eventos.

Más allá de los tiempos y clasificaciones, la Carrera Las Minas de Remolinos es un encuentro con la naturaleza y con uno mismo. Los montes, con su belleza agreste, son testigos del sudor y la sonrisa de cada corredor. El evento destila una atmósfera donde la pasión por el atletismo se mezcla con el orgullo local y la belleza del entorno.

La 17ª edición dejó claro que la Carrera Las Minas es mucho más que una competición: es un rito de conexión con Remolinos, sus paisajes y su gente. Los participantes, sin importar su posición final, se llevaron consigo la satisfacción de haber formado parte de algo especial.