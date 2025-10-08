El Circuito de Andadas regresa a línea de salida

Tras el parón estival, el Circuito de Andadas Ribera Alta del Ebro vuelve en otoño con nuevas fechas. De esta forma, el 18 de octubre la primera parada será en Cabañas de Ebro, el 16 de noviembre los andarines tienen una cita en Pinseque, y el 13 de diciembre el circuito saldrá fuera de la comarca y en este caso se adentrará en Morata de Jalón, en la vecina comarca de Valdejalón.

Las personas interesadas en obtener más información o formalizar su inscripción en alguna de estas salidas pueden hacerlo en www.rialebro.net o en las redes sociales @deportesrialebro.