TRAS EL PARÓN ESTIVAL
El Circuito de Andadas regresa a línea de salida
LA CRÓNICA
GALLUR
Tras el parón estival, el Circuito de Andadas Ribera Alta del Ebro vuelve en otoño con nuevas fechas. De esta forma, el 18 de octubre la primera parada será en Cabañas de Ebro, el 16 de noviembre los andarines tienen una cita en Pinseque, y el 13 de diciembre el circuito saldrá fuera de la comarca y en este caso se adentrará en Morata de Jalón, en la vecina comarca de Valdejalón.
Las personas interesadas en obtener más información o formalizar su inscripción en alguna de estas salidas pueden hacerlo en www.rialebro.net o en las redes sociales @deportesrialebro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
- Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros