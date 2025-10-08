La Comarca Ribera Alta del Ebro diseña un ciclo para animar a leer

El escritor Miguel Mena fue el encargado de iniciar, el jueves 25 de septiembre en Remolinos, el Ciclo Comarcal de Animación Lectora 2025 que organizan la Comarca Ribera Alta del Ebro y los ayuntamientos de Remolinos, Pedrola, Sobradiel, Gallur, Alagón, Pinseque, Pradilla de Ebro, Figueruelas y Torres de Berrellén. Su objetivo es complementar la programación habitual de las bibliotecas y acercar la lectura de manera lúdica a la ciudadanía a través de espectáculos, talleres y presentaciones de libros que han sido seleccionados por las bibliotecarias municipales.

En un ambiente cercano, el autor compartió con los asistentes la relación de varios autores con el municipio de Trasmoz, y con las leyendas y el misterio que rodea a esa zona del Moncayo, antes de detallar cómo se gestó su última publicación Moncayo Estrés.

El ciclo se desarrollará de septiembre a diciembre con propuestas para todas las edades protagonizadas por algunos de los nombres más relevantes de la narración oral y dinamización lectora actual como Félix Albo, Cristina Pérez Leal, Belentuela, Charraire cuenteras, Roberto Malo, Daniel Tejero, Miguel Mena o Soraya Herráez de Un punto curioso. También habrá un taller de realización de personajes de cómic con Luis Orús en Gallur. La mayor parte de las actividades tendrán lugar en las bibliotecas municipales con entrada libre hasta completar aforo, pero también se han programado actividades para público escolar en horario lectivo. El diseño gráfico de la campaña ha sido realizado por la joven diseñadora Violeta García Zaldívar de Remolinos.