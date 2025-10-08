FESTEJOS EN LA JOYOSA
La comparsa incorpora un nuevo cabezudo
LA CRÓNICA
La Joyosa celebró en septiembre las fiestas en honor a la Virgen del Puig. Los actos comenzaron el viernes 5 con el desfile de carrozas por las calles y el pregón a cargo de la peña La Única. Además, se bautizó el nuevo cabezudo de la Comparsa de La Joyosa-Marlofa y, por la noche, tuvo lugar la actuación de la orquesta Titanes y hubo toro embolado.
El sábado comenzó con almuerzo, petanca y juegos tradicionales. Luego se realizó un rancho popular, seguido de suelta de vaquillas y la actuación del grupo Puro Relajo.
El domingo por la mañana hubo suelta de becerras, almuerzo e hinchables, por la tarde vaquillas, animación infantil y actuación del grupo Cuarta Pulgada, y por la noche disco móvil.
Y el lunes se celebró la procesión y misa en honor a la Virgen de Puig, seguida de vermú popular, por la tarde hubo vaquillas y cabezudos, y las fiestas terminaron con un espectáculo pirotécnico.
