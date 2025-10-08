Las comparsas protagonizan las fiestas de Alagón

Alagón celebró en septiembre sus fiestas en honor a la Virgen del Castillo que este año destacaron por la conmemoración del 60º aniversario del hermanamiento con la localidad alicantina de Sax. Como ocurre cada cinco años, las comparsas de Moros y Cristianos sajeñas desfilaron por las calles en un acto que se realizó el sábado 6 de septiembre. Durante el recorrido, las ocho comparsas: Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses, Caballeros de Cardona, Árabes Emires, Turcos, Marruecos y Moros, fueron acompañadas por las bandas de música de Alagón, Pedrola, Villanueva de Gállego y Botorrita, y las agrupaciones locales de jota, Villa de Alagón-Aires del Jalón y Virgen del Castillo, danzantes y gigantes.

Alumnos del IES Conde de Aranda tomaron la palabra durante el pregón. | SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas comenzaron el jueves 4 de septiembre con la tradicional entrega del pañuelico a los nacidos en 2025, y el pregón de fiestas a cargo del IES Conde de Aranda con motivo de su 50 aniversario. El viernes se realizó la Retreta de la Peña Sajeño Alagonesa, como bienvenida a los hermanos de Sax, con el desfile de carrozas. Y las fiestas finalizaron el lunes 8 con la misa y procesión en honor a la Virgen del Castillo y la representación del dance.