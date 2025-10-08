MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO
Concluye la rehabilitación del tanatorio municipal de Pinseque
La Crónica de Ribera Alta
El Ayuntamiento de Pinseque ha finalizado las obras de rehabilitación del tanatorio municipal, un edificio que se inauguró en 1993, siendo alcalde José Manuel Tornos Gracia.
El resultado de la actuación, en la que se han invertido 257.000 euros, es un edificio acorde con las necesidades actuales: confortable, acogedor, eficiente energéticamente y pensado en todo detalle para facilitar a las familias su estancia.
Las salas que albergan los féretros se han acondicionado con los mejores materiales y la más óptima de las climatizaciones. Además, se ha dotado de una mayor intimidad al espacio pensado para acoger a los familiares mientras dure el velatorio. Las zonas comunes, donde permanecen las personas que van a acompañar, son espaciosas y cómodas, los servicios están adaptados y son amplios, y la terraza trasera se ha habilitado para que haya un espacio al aire libre dentro del propio edificio.
El Ayuntamiento de Pinseque siente las molestias que la obra haya causado a las familias que han perdido a un ser querido durante este tiempo y han tenido que desplazarse a un tanatorio de otro municipio.
