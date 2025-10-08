Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR

El consistorio pone a punto el colegio

LA CRÓNICA

ALAGÓN

El Ayuntamiento de Alagón ha colaborado de diversas maneras en la puesta a punto del colegio público Aragón para el comienzo del nuevo curso.

Las empresas locales Fonvera, Fernando Pérez y SGA-Desatascos Aragón han trabajado junto con la brigada municipal y Siaver, empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes, en la ejecución de una serie de actuaciones como la colocación de césped artificial en determinadas zonas del patio, permitiendo ampliar espacios de juego seguros, el saneamiento y repintado de aulas, reparaciones de varios elementos de la infraestructura que precisaban un mantenimiento por desgaste, y la revisión del circuito integral de agua.

