COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR
El consistorio pone a punto el colegio
LA CRÓNICA
ALAGÓN
El Ayuntamiento de Alagón ha colaborado de diversas maneras en la puesta a punto del colegio público Aragón para el comienzo del nuevo curso.
Las empresas locales Fonvera, Fernando Pérez y SGA-Desatascos Aragón han trabajado junto con la brigada municipal y Siaver, empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes, en la ejecución de una serie de actuaciones como la colocación de césped artificial en determinadas zonas del patio, permitiendo ampliar espacios de juego seguros, el saneamiento y repintado de aulas, reparaciones de varios elementos de la infraestructura que precisaban un mantenimiento por desgaste, y la revisión del circuito integral de agua.
