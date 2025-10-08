encuentro literario
Conversaciones con Lucía Camón en la biblioteca
La biblioteca pública de La Joyosa acogió el martes 16 de septiembre una actividad del ciclo Conversaciones entre autores y autoras organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza. Luna Miguel, periodista, poeta, escritora de ensayos, novelas, teatro y literatura infantil, conversó con la poeta y actriz Lucía Camón.
