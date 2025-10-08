Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

encuentro literario

Conversaciones con Lucía Camón en la biblioteca

Conversaciones con Lucía Camón en la biblioteca

Conversaciones con Lucía Camón en la biblioteca

La biblioteca pública de La Joyosa acogió el martes 16 de septiembre una actividad del ciclo Conversaciones entre autores y autoras organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza. Luna Miguel, periodista, poeta, escritora de ensayos, novelas, teatro y literatura infantil, conversó con la poeta y actriz Lucía Camón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents