40ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE REMOLINOS
Los cuentos navideños se adelantan a los turrones
LA CRÓNICA
La Biblioteca de Remolinos organiza la 40ª edición del concurso de cuentos navideños. La extensión del cuento o relato no será superior a tres folios ni inferior a uno. Los adultos lo escribirán a ordenador y los pequeños a bolígrafo y con buena letra. Se presentará en un sobre grande donde se incluirá el cuento por triplicado y un sobre pequeño con los datos del autor.
Se establecen tres categorías: categoría A, de 8 a 10 años incluidos, con primer premio de 30 € y un lote de libros, y segundo premio de 20 € y un lote de libros; categoría B, de 11 a 15 años incluidos, con un primer premio de 50 € y un lote de libros, y un segundo premio de 30 € y un lote de libros; y categoría C, a partir de 16 años, con un primer premio de 100 € y un lote de libros, y un segundo premio de 80 € y un lote de libros.
El plazo de presentación de los cuentos finalizará el día 5 de diciembre a las 14 horas. Los trabajos deberán ser dirigidos al Ayuntamiento de Remolinos Concurso de Cuentos Navideños en la dirección: Plaza de España Nº 4 50637 Remolinos (Zaragoza).
