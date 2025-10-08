SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE
Diversión y deporte a ritmo de zumba
LA CRÓNICA
LUCENI
El Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Ribera Alta del Ebro organizó el viernes 26 de septiembre una masterclass de zumba en el Pabellón José Soria de Luceni.
La cita estaba enmarcada en los actos de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa que busca promover hábitos saludables y la práctica de actividad física entre todas las edades. En esta ocasión, se ha optado por el zumba, una disciplina que combina música y movimiento para ejercitarse de manera divertida.
Bajo el lema del cartel “¡A disfrutar y ser feliz bailando!”, la sesión invitó a vecinos y visitantes a unirse a la propuesta para compartir una tarde dinámica y festiva antes del arranque del nuevo curso deportivo.
