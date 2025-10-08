La DPZ promueve la igualdad con su plan de ayudas

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas que en total suman un millón de euros al Plan de Igualdad para Todos y Todas, que este año ha llegado a un total de 220 ayuntamientos de la provincia, con el que pueden financiar actividades dirigidas, entre otros objetivos, a promover la igualdad de la mujer, la prevención de violencia de género o la garantía de derechos para personas trans y LGTBI.

Estas ayuda permiten que los ayuntamientos realicen una amplia variedad de actividades en los ámbitos educativos, de sensibilización y concienciación. En total, 21 acciones diferentes y que abarcan desde fotografía, vídeo o cine, hasta publicaciones, cómics o serigrafías, pasando por talleres de expresión corporal, conciertos, talleres de mediación, actividades deportivas, elaboración de planes de igualdad, establecimiento de puntos violeta no financiados por otros planes o elaboración de protocolos de actuación frente al acoso sexual o pro razón de género….entre otras muchas.

La diputada delegada de Igualdad de la DPZ, Manuela Berges, ha explicado que «es fundamental que llegue a todos los municipios y sobre todo a todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia, que tengan nuestro respaldo para luchar por la igualdad real entre mujeres y hombres».

Cada ayuntamiento ha podido recibir hasta 15.000 euros. En el caso de la Ribera Alta del Ebro las ayudas han llegado a: Alagón (11.245 euros), Alcalá de Ebro (4.670 euros), Bárboles (4.670 euros), Boquiñeni (11.245 euros), Cabañas de Ebro (5.718 euros), Figueruelas (5.795 euros), Gallur (7.662 euros), Grisén (2.541 euros), La Joyosa (3.545 euros), Luceni (6.636 euros), Pedrola (11.245 euros), Pinseque (10.095 euros), Pleitas (4.295 euros), Pradilla de Ebro (10.283 euros), Remolinos (10.095 euros), Sobradiel (5.795 euros) y Torres de Berrellén (10.095 euros).